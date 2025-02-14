В Рязани открылась фотовыставка «Отец Героя»
Выставка «Отец Героя» посвящена офицерам — родителям воинов-героев. На ней представлены фотографии отцов участников спецоперации, которые держат в руках портреты своих сыновей и их награды.
В Рязани открылась фотовыставка «Отец Героя». Об этом сообщает пресс-служба рязоблдумы.
Открытие выставки состоялось в пятницу, 14 февраля, в областной Думе. Она стала частью общероссийского проекта.
Выставка «Отец Героя» посвящена офицерам — родителям воинов-героев. На ней представлены фотографии отцов участников спецоперации, которые держат в руках портреты своих сыновей и их награды: всего 13 имен, 13 жизненных историй.