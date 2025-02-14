В Рязани иностранка нашла чужую карту и оплачивала ей покупки

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Девушке грозит до шести лет лишения свободы.

В Рязани иностранка нашла чужую карту и оплачивала ей покупки. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

В полицию обратилась 61-летняя местная жительница и рассказала, что потеряла банковскую карту. С нее списали пять тысяч 554 руб.

Выяснилось, что картой оплачивали продукты в разных магазинах города. Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой. Злоумышленницей оказалась 31-летняя гражданка государства Средней Азии.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Девушке грозит до шести лет лишения свободы.