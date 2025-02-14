В России значительно выросли цены на базовые лекарственные препараты
Эксперты связывают это с удорожанием сырья, повышением логистических расходов и общим ростом инфляции. Также в некоторых случаях влияет сезонный фактор.
В России значительно выросли цены на базовые лекарственные препараты. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на данные страховой компании «Лучи».
Подорожание варьируется от вида лекарств:
- обезболивающие и противовоспалительные выросли в цене на 15-25%;
- антигистаминные — на 10-20%;
- для желудочно-кишечного тракта — на 15-30%;
- антисептики и перевязочные материалы — на 20-25%;
- препараты от простуды и гриппа — на 22-25%.
Эксперты связывают это с удорожанием сырья, повышением логистических расходов и общим ростом инфляции. Также в некоторых случаях влияет сезонный фактор.