В России значительно выросли цены на базовые лекарственные препараты

Эксперты связывают это с удорожанием сырья, повышением логистических расходов и общим ростом инфляции. Также в некоторых случаях влияет сезонный фактор.

В России значительно выросли цены на базовые лекарственные препараты. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на данные страховой компании «Лучи».

Подорожание варьируется от вида лекарств:

обезболивающие и противовоспалительные выросли в цене на 15-25%;

антигистаминные — на 10-20%;

для желудочно-кишечного тракта — на 15-30%;

антисептики и перевязочные материалы — на 20-25%;

препараты от простуды и гриппа — на 22-25%.

Эксперты связывают это с удорожанием сырья, повышением логистических расходов и общим ростом инфляции. Также в некоторых случаях влияет сезонный фактор.