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В России запустили новую форму реестра иноагентов
Отмечается, что теперь в нем появились дополнительные инструменты для работы с данными.

В России запустили новую форму реестра иноагентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минюст.

Отмечается, что теперь в нем появились дополнительные инструменты для работы с данными.

«Теперь посетители сайта смогут быстро найти нужные сведения, благодаря расширенным возможностям поиска и фильтрации записей. Пользователи могут сортировать данные по категориям (юридические/физические лица), дате включения в реестр, основаниям для включения и другим параметрам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что каждая запись в реестре оформлена в виде отдельной карточки, которая содержит полный набор атрибутов.