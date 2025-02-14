В России увеличат пособие по родам для уволенных при закрытии предприятия
Пособие увеличат до размера регионального прожиточного минимума. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
В России увеличат пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за закрытия предприятия. Об этом
Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Пособие увеличат до размера регионального прожиточного минимума, говорится в сообщении.
Отмечается, что до принятия нового закона сумма выплаты составляла 920 рублей в месяц.