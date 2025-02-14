В России предложили не использовать наручники для экономических преступников

Соответствующее обращение направлено главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

В России предложили не использовать наручники для подозреваемых в экономических преступлениях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Соответствующее обращение направлено главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

По словам парламентария, президент Владимир Путин в 2022 году заявил о необходимости отказаться от данной меры, в том числе в отношении женщин и несовершеннолетних. Однако такая практика все еще сохраняется.

Даванков добавил, что применение наручников, в том числе в отношении предпринимателей, которые внесли значительный вклад в развитие страны, «является избыточной и неоправданной мерой».