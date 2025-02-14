В России предложили назначить выплаты за многолетние браки

По мнению депутатов, сумма должна быть равна совместно прожитым годам. За 30 лет брака предлагают платить супругам 30 тысяч рублей, за 40 лет — 40 тысяч рублей и так далее.

В России предложили назначить выплаты за многолетние браки. Об этом пишет URA.RU.

«В современном обществе происходит смена приоритетов в сторону ориентированности не на традиционную семью, а на индивида, растет число разводов, количество матерей-одиночек, снижается рождаемость», — говорится в пояснительной записке законопроекта.

По мнению депутатов, сумма должна быть равна совместно прожитым годам. За 30 лет брака предлагают платить супругам 30 тысяч рублей, за 40 лет — 40 тысяч рублей и так далее.