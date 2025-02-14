В Орловской области возлюбленные забили друг друга до смерти одним молотком

В Орловской области возлюбленные забили друг друга до смерти одним молотком. Об этом пишет Shot.

Трагедия случилась в селе Заречье.

Пара отдыхала в съемной квартире. Между ними произошла ссора. Они начали по очереди бить друг друга молотком. В итоге скончались вместе от кровопотери.

Тела обнаружили лежавшими рядом друг с другом на диване в комнате, там же лежал окровавленный инструмент.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Точную причину установит судмедэкспертиза.