В одном из российских городов выросли штрафы за снег и лед на крышах

Речь идет о Москве. Штрафы за неочищенные от снега и льда крыши выросли до 500 тысяч рублей.

В одном из российских городов выросли штрафы за снег и лед на крышах. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщило РИА Новости.

Речь идет о Москве. Штрафы за неочищенные от снега и льда крыши выросли до 500 тысяч рублей.

Отмечается, что в 2024 году количество таких нарушений выросло на 341% по сравнению с 2023 годом.

Чтобы исправить ситуацию, в Москве решили увеличить штрафы. Если раньше для юрлиц он варьировался от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, то теперь им придется заплатить в случае нарушения от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.