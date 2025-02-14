В Недостоеве появится новый разворотный круг

Проект разработают для капитального ремонта участка дороги по улице Сельских Строителей от дома № 4 до дома № 6\1.

На улице Сельских строителей в Недостоеве появится новый разворотный круг. Тендер на разработку проектной документации за один миллион 26 тысяч опубликован на сайте госзакупок.

Проект разработают для капитального ремонта участка дороги по улице Сельских Строителей от дома № 4 до дома № 6\1.

Согласно документам, готовность проекта нового разворотного круга запланирована к 31 октября 2025 года.