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В МВД предупредили о проблеме в системе безопасности WhatsApp*
Отмечается, что вредоносные программы автоматически могут проникать на устройства пользователей.

В МВД предупредили о проблеме в системе безопасности WhatsApp*. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Отмечается, что вредоносные программы автоматически могут проникать на устройства пользователей.

Установлено, что ПО Graphite уже появлялось в телефонах через зараженные PDF-файлы, распространявшиеся через групповые чаты.

Для заражения не требовалось, чтобы пользователь открывал файл или переходил по ссылкам — установка трояна происходила автоматически.

*принадлежит Meta — экстремистская организация, запрещена в России.