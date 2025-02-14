В МВД предупредили о проблеме в системе безопасности WhatsApp*
Отмечается, что вредоносные программы автоматически могут проникать на устройства пользователей.
В МВД предупредили о проблеме в системе безопасности WhatsApp*. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Отмечается, что вредоносные программы автоматически могут проникать на устройства пользователей.
Установлено, что ПО Graphite уже появлялось в телефонах через зараженные PDF-файлы, распространявшиеся через групповые чаты.
Для заражения не требовалось, чтобы пользователь открывал файл или переходил по ссылкам — установка трояна происходила автоматически.
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