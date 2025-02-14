В МВД предупредили о попытках мошенников похитить деньги, воздействуя на детей
По данным МВД, преступники представляются сотрудниками «Почты России», «Госуслуг» и даже ФСБ, убеждают детей в необходимости «задекларировать» ценные вещи семьи.
В МВД предупредили о попытках мошенников похитить деньги, воздействуя на детей. Об этом пишет ТАСС.
По данным МВД, преступники представляются сотрудниками «Почты России», «Госуслуг» и даже ФСБ, убеждают детей в необходимости «задекларировать» ценные вещи семьи.
С использованием угроз и психологического давления, мошенники заставляют детей выносить и отдавать курьерам деньги, ценные вещи и золотые украшения.