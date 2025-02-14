В Москве прохожие нашли ребенка в закрытом припаркованном авто

В Москве прохожие нашли ребенка в закрытом припаркованном авто. Об этом сообщает Life.

По данным издания, маленькую девочку нашли в заглушенном автомобиле Mercedes-Benz на Бескудниковском бульваре в Москве. Ребенок находится внутри автомобиля. Машина не работает.

Отмечается, что изначально ребенок внутри авто укутывался в куртку, но спустя полчаса перестал двигаться и реагировать на удары по стеклу. Очевидцы пытаются найти родителей девочки и связаться с ними.