В минтрансе опровергли информацию об отмене автобуса «Рязань-Зарайск»

В минтрансе рассказали, что автобус «Рязань-Зарайск» ездит по пятницам, субботам и воскресеньям из Рязани в 06:45 и 17:28, из Зарайска в 09:00 и 19:25 часов.

В минтрансе опровергли информацию об отмене автобуса «Рязань-Зарайск». Об этом министерство сообщило под постами в соцсетях в ответ на возмущения жителей о возможной отмене транспорта.

В минтрансе рассказали, что автобус «Рязань-Зарайск» ездит по пятницам, субботам и воскресеньям из Рязани в 06:45 и 17:28, из Зарайска в 09:00 и 19:25 часов.

«По информации, поступившей от перевозчика, никаких изменений в работе данного маршрута не планируется», — отметили в ведомстве.

Напомним, 12 февраля в соцсетях распространилась информация об отмене автобуса «Рязань-Зарайск».