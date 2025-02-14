В Кремле опровергли информацию о попадании российского БПЛА по Чернобыльской АЭС

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что якобы российский дрон ночью попал по разрушенному энергоблоку Чернобыльской АЭС и повредил защитный саркофаг.

В Кремле опровергли информацию о попадании российского БПЛА по Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передало ТАСС в пятницу, 14 февраля.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что якобы российский дрон ночью попал по разрушенному энергоблоку Чернобыльской АЭС и повредил защитный саркофаг.

Дмитрий Песков опроверг информацию и заявил, что Россия не наносит удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины.