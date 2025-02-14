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В Иркутской области 12-летний школьник случайно убил друга, показывая ему карабин отца

В Иркутской области 12-летний школьник случайно убил друга, показывая ему карабин отца. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, утром 12 февраля 12-летний шестиклассник из поселка Чунский пришел в гости к приятелю. Тот решил похвастаться ружьем отца, который раньше работал замначальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Чунскому району. Мальчик достал ключи от оружейного сейфа, открыл шкаф и вытащил карабин Лось 7-1.

В какой-то момент мальчик решил передернуть затвор, но не рассчитал сил и нажал на курок. Дуло было направлено на приятеля, пуля попала школьнику в шею, повредив сонную артерию. Ребенок выбежал на улицу за помощью, но прибывшие позже врачи спасти его друга не смогли.

Следователи проводят проверку.