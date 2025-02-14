В Госдуме заявили, что в марте ЦБ может снизить ключевую ставку

Ранее Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

В Госдуме заявили, что в марте ЦБ может снизить ключевую ставку. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ключевая ставка может быть снижена уже на следующем заседании совета директоров ЦБ РФ 21 марта.

Он отметил, что инфляция в России начала замедляться и Банк России сможет перейти к плавному снижению ключевой ставки.

Ранее Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.