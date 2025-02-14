В Госдуме предложили регулировать тарифы на мобильную связь на государственном уровне

Инициативу хотят ввести для «защиты граждан от недобросовестной ценовой политики операторов».

В Госдуме предложили регулировать тарифы на мобильную связь на государственном уровне. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициативу хотят ввести для «защиты граждан от недобросовестной ценовой политики операторов».

Отмечается, что только по официальным данным Росстата, тарифы на телекоммуникационные услуги за прошлый год выросли на 14%. При этом, рынок услуг, без которых немыслима жизнь современного человека, монополизирован четырьмя компаниями и регулируется только в теории.