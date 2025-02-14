В ГАИ рассказали о пострадавших в ДТП на Южной окружной в Рязани

ДТП произошло в четверг, 13 февраля, примерно в 7:20, на 195-ом километре автодороги М-5 «Урал».

В ГАИ рассказали о пострадавших в ДТП на Южной окружной в Рязани. Соответствующую информацию разместила пресс-служба ведомства в соцсетях.

ДТП произошло в четверг, 13 февраля, примерно в 7:20, на 195-ом километре автодороги М-5 «Урал».

По предварительной информации ГАИ, 35-летний местный житель, управляя самосвалом FAW, столкнулся с грузовиком «Эвеко», под управлением 52-летнего жителя Саратова. После ДТП последний автомобиль по инерции продолжил движение и наехал на 23-летнего жителя Саратова, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате происшествия 47-летний пассажир грузового автомобиля «Эвеко» и 23-летний пешеход получили травмы. Пострадавшим оказали медпомощь.

Ранее появилось видео с места происшествия.