Ученый совет РГУ поддержал кандидатуру Бокова для участия в выборах ректора

Выборы ректора РГУ имени С.А. Есенина пройдут в апреле 2025 года.

В четверг, 13 февраля, прошло заседание Ученого совета, на котором обсуждался вопрос выдвижения кандидатов на пост ректора. Об этом сообщила пресс-служба вуза в соцсетях.

Председатель Студенческого совета Дарья Гусева, основываясь на решении студенческого собрания, предложила кандидатуру Дмитрия Бокова для участия в выборах ректора. Ее поддержал Институт иностранных языков и другие структурные подразделения вуза.

Отмечается, что участники ученого совета проголосовали единогласно «за».

Выборы ректора РГУ имени С.А. Есенина пройдут в апреле 2025 года.

Фото: пресс-служба РГУ имени С.А. Есенина