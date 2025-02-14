Стрелявшей в мужчину рязанке смягчили наказание

Установлено, что женщина вместе со своим другом стреляла из пневматической винтовки. Рядом проходил гражданин, который ранее оскорблял подсудимую. Рязанка выстрелила в обидчика.

Стрелявшей в мужчину рязанке смягчили наказание. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу Сараевского районного суда.

41-летнюю жительницу села Назарьево, осудили по ст. 115 ч. 2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Установлено, что женщина вместе со своим другом стреляла из пневматической винтовки. Рядом проходил гражданин, который ранее оскорблял подсудимую. Рязанка выстрелила в обидчика.

Женщине назначили лишение свободы на два года и шесть месяцев в колонии общего режима. Осужденная подала жалобу в районный суд, который пересмотрел дело. С учетом ее помощи расследованию и добровольного возмещения вреда наказание смягчили.

В результате жительницу Назарьева приговорили к двум годам и пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.