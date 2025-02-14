СМИ: украинский конфликт можно было предотвратить за 24 часа до начала

В публикации сказано, что конфликт можно было предотвратить за сутки, если бы Запад объявил о намерении не принимать Украину в НАТО.

Украинский конфликт можно было предотвратить за 24 часа до его начала. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщило РИА Новости со ссылкой на турецкую проправительственную газету Hürriyet.

В публикации сказано, что конфликт можно было предотвратить за сутки, если бы Запад объявил о намерении не принимать Украину в НАТО.

«Если бы за 24 часа до начала войны они [Запад — ред.] объявили, что Украина не будет принята в НАТО, этой войны бы не было. Но тогда США хотели войны. Теперь они хотят мира. А почему? Потому что есть реальность [президента США Дональда — ред.] Трампа. Трамп считает миллиарды долларов, потраченные на Украину, неправильными», — говорится в сообщении.