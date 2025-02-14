С территории Рязанской ВДНХ начали убирать новогодние украшения

Украшения собираются поэтапно. Главная елка и некоторые арт-объекты уже убрали.

С территории Рязанской ВДНХ начали убирать зимнее оформление. Об этом сообщила пресс-служба пространства в соцсетях в пятницу, 14 февраля.

Украшения собираются поэтапно. Главная елка и некоторые арт-объекты уже убрали.

Отмечается, что площадку скоро украсят по-новому. Подробности не приводятся.

Напомним, в конце января в Рязани начали разбирать новогодние ели и украшения. Сообщалось, что новогодний декор на Рязанской ВДНХ оставят до 28 февраля.

Фото: Рязанская ВДНХ