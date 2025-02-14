Рязанцы выстроились в очереди за цветами в качестве подарка на День влюбленных

Корреспондент РЗН. Инфо побывала в нескольких цветочных и спросила у флористов и жителей, какие букеты пользуются популярностью в этот день.

Рязанцы выстроились в очереди за цветами в качестве подарка на День влюбленных, 14 февраля. Корреспондент РЗН. Инфо побывала в нескольких цветочных и спросила у флористов и жителей, какие букеты пользуются популярностью в этот день.

В «Розаманию» в основном мужчины приходили забрать уже готовый букет. Заказывали онлайн. Рязанец Сергей — он забрал букет за 17 тысяч рублей из роз — поделился, что радует жену на День всех влюбленных каждый год. В этот раз у пары особая дата — 10 лет брака. Они отпразднуют дома в романтической обстановке, столик в ресторане не успели забронировать, рассказал житель. Детей до субботы «сдали» бабушке.

Флористы были заняты. Едва успевали принимать новые заказы, параллельно консультируя новых клиентов и договариваясь по телефонам о доставке.

Самые бюджетные цветы в магазине — «комплименты» в корзиночках. Самый дорогой букет — белые розы в форме сердца за 22 тысячи 505 рублей. Поштучно розы продаются от 219 рублей. На входе вывесили баннер об акции — 31 роза по цене 21.

В «РязЦветТорг» самая большая очередь. Одновременно в помещениях магазина стояли 15 человек, в основном мужчины. Рязанец Кирилл рассказал, что купил букет девушке. У него в руках были кустовые фиолетовые розы в крафтовой упаковке.

«Это ее любимые. Считаю, что подарить цветы своей женщине на День влюбленных — обязанность каждого мужчины. Некоторые оправдываются, что букет долго не простоит и это мимолетное удовольствие, другие говорят, что денег нет. Ну неужели нет средств на три розы? Девушка и такому рада будет», — поделился Кирилл.

В цветочном «Клумба» людей не было, но флористы собирали несколько букетов. На прилавке представлены компактные сухоцветы за три тысячи и сладкие букеты от 1100 рублей.

Флорист рассказала, что заказы делали онлайн. Самой большой популярностью пользуются «комплименты» в сумочках и сборные букеты.

«Букеты из роз заказали меньше пяти раз. Мы сами в шоке. Полчаса назад здесь была очередь — видимо, все отпросились пораньше с работы, чтобы успеть забрать цветы», — отметила девушка.

«Клумба» — единственный магазин, где в оранжерее были подсолнухи. Помимо них, там выставили букеты от двух тысяч рублей. Самый дорогой за пять тысяч в нежной бело-бежевой гамме.

А вот валентинки и шары из фольги по словам консультанта магазина «Веселая затея» в основном покупают девушки. Открытки представлены от 30-50 до 150 рублей. На точке были несколько покупательниц. Рязанка Анастасия поделилась, что приобретает валентинки каждый год, чтобы сделать приятно друзьям.

«Да и молодому человеку тоже. Но ему я заказала подарок заранее. Подарю браслет, он давно такой хотел», — отметила девушка.