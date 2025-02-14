Рязанцев предупредили об отключении света 15 февраля
С 09:00 до 15:00 света не будет из-за проведения работ по реконструкции воздушной линии свет отключат по адресам:
Рязанцев предупредили об отключении света в Московском районе 15 февраля. Об этом сообщила пресс-служба ГУП РО «РГРЭС» в соцсетях.
С 09:00 до 15:00 из-за проведения работ по реконструкции воздушной линии свет отключат по адресам:
- улица Призаводская, дома №№ 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 лит. Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 33, 34а, 34, 35, 36, 37;
- улица Садовая, дом № 20;
- улица Школьная, дома №№ 87, 89, 89а, 94а.