Рязанцев предупредили о заморозках и гололедице

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».

Рязанцев предупредили о гололеде. Соответствующую информацию разместила пресс-служба региональной ГАИ в соцсетях.

В пятницу, 14 февраля, на дорогах местами ожидается гололедица. Ветер будет юго-западный, до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области составит -9, -4°С.

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».