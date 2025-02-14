Рязанцам хотят разрешить прикрепляться к поликлинике через «Госуслуги»

Сейчас услуга доступна не во всех регионах России.

Рязанцам хотят разрешить прикрепляться к поликлинике через «Госуслуги». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

Ведомство предлагает распространить по всей России возможность прикрепляться к поликлинике онлайн через портал «Госуслуги».

Отмечается, что заявление гражданам РФ можно будет подать как в бумажном виде при личном обращении в поликлинику, так и через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Для онлайн-прикрепления ребенка необходимо будет предоставить данные свидетельства о рождении, номер полиса обязательного медицинского страхования и СНИЛС, а гражданам старше 14 лет помимо полиса и СНИЛСа нужно будет указать данные паспорта.

Сейчас услуга доступна не во всех регионах России.