Россияне рассказали, для чего используют мессенджеры

Большинство читают новости в Telegram, а через WhatsApp* общаются с близкими и друзьями.

Россияне рассказали, для чего используют мессенджеры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Spektr.

Большинство читают новости в Telegram, а через WhatsApp* общаются с близкими и друзьями.

При этом для переписок с коллегами популярны оба мессенджера: Telegram используют 48% пользователей, а WhatsApp* - 69%.

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