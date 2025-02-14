Россиянам назвали минимальную стоимость букета из роз

Букет из пяти цветов в магазинах крупных торговых сетей обойдется в 419₽.

Россиянам назвали минимальную стоимость букета из роз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева.

По его словам, букет из пяти цветов в магазинах крупных торговых сетей обойдется в 419₽. Самая бюджетная цена на микс-букет из кустовых роз и гермини составляет примерно 869,9 рубля.

Эксперт добавил, что в ассортименте продавцов к середине февраля представлено от двух до девяти наименований букетов в зависимости от формата магазинов.

В основном продаются хризантемы, гермини, герберы, тюльпаны, кустовые розы и розы на высоком стебле.