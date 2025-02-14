Российская армия освободила два населенных пункта в ДНР

В пятницу, 14 февраля, ВС РФ освободили Дачное и Зеленое Поле в ДНР.

Российская армия освободила два населенных пункта в ДНР. Об этом сообщает Минобороны.

В пятницу, 14 февраля, ВС РФ освободили Дачное и Зеленое Поле в ДНР.

За неделю российская армия нанесла 14 групповых ударов высокоточным оружием по объектам Украины, поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, и объекты ВПК Украины.

Помимо этого, за неделю в плен сдались 24 украинских военнослужащих.

Средства ПВО сбили авиабомбу JDAM, 28 реактивных снарядов HIMARS, 11 авиабомб Hammer, реактивный снаряд «Ураган» и 725 беспилотников.