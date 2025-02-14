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Путин поручил начислять пособие на ребенка при превышении прожиточного минимума
Также будет сокращен период расчета дохода семьи при определении права на выплату.

Президент Владимир Путин поручил начислять пособие по уходу за ребенком при незначительном превышении прожиточного минимума. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сайт Кремля.

«Рассмотреть вопросы порядка и условий назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка и возможность его назначения при незначительном превышении среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения», — говорится в документе.

Также будет сокращен период расчета дохода семьи при определении права на выплату.

Помимо прочего, глава государства поручил рассмотреть механизм расчета прожиточного минимума в целях назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. При этом исходить правительство будет из необходимости определения суммы дохода каждого члена семьи без учета лиц, подлежащих уплате доходного налога.