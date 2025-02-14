Пользователи сообщили об ухудшении работы смартфонов после обновления Telegram

Отмечается, что в мессенджере обновился видеоплеер. Новые функции стали перегружать телефоны.

Пользователи сообщили об ухудшении работы смартфонов после обновления Telegram. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Отмечается, что в мессенджере обновился видеоплеер. Новые функции стали перегружать телефоны. Они сильно нагреваются, быстро разряжаются, а приложение вылетает.

Для улучшения ситуации советуют отключить автозагрузку медиа.