Полиция попросила помощи рязанцев в поиске очевидцев ДТП со скорой

Авария произошла 16 января 2025 года на улице Интернациональной около дома № 16 В.

Полиция попросила помощи рязанцев в поиске очевидцев ДТП со скорой. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 16 января 2025 года на улице Интернациональной около дома № 16 В. Там столкнулись автомобиль скорой помощи и «Лада Гранта», за рулем которой был 46-летний рязанец.

В результате происшествия водитель и пассажир легковушки получили травмы.

Свидетелей ДТП просят обращаться в отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08.

Напомним, о столкновении сообщили в соцсетях. Позже подробности аварии рассказала рязанская ГАИ.