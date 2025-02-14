Полиция попросила помощи рязанцев в поиске очевидцев ДТП со скорой
Авария произошла 16 января 2025 года на улице Интернациональной около дома № 16 В.
Полиция попросила помощи рязанцев в поиске очевидцев ДТП со скорой. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла 16 января 2025 года на улице Интернациональной около дома № 16 В. Там столкнулись автомобиль скорой помощи и «Лада Гранта», за рулем которой был 46-летний рязанец.
В результате происшествия водитель и пассажир легковушки получили травмы.
Свидетелей ДТП просят обращаться в отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08.
Напомним, о столкновении сообщили в соцсетях. Позже подробности аварии рассказала рязанская ГАИ.