Почти четыре тысячи рязанцев направили маткапитал на улучшение жилищных условий

С начала 2024 года в Рязанской области маткапитал на улучшение жилищных условий направила 3 981 семья.

С начала 2024 года в Рязанской области 3 981 семья направила средства маткапитала на улучшение жилищных условий. Об этом сообщила пресс-служба регионального Отделения СФР в пятницу, 14 февраля.

Отмечается, что люди чаще всего используют средства маткапитала на улучшение жилищных условий. Всего с начала года оформили порядка 50% таких заявлений.

2 964 семьи частично или полностью погасили маткапиталом кредит либо первый взнос на приобретение или строительство жилья. Еще 1017 семей улучшили жилищные условия без займов.

В общей сложности на эти цели ОСФР по Рязанской области перечислило почти 2,6 миллиарда рублей, что составило 84,5% всех средств, направленных в 2024 году на предоставление маткапитала, говорится в сообщении.

В публикации напомнили, что потратить маткапитал на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года. Исключением является погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. В этом случае потратить средства сертификата разрешается сразу после рождения или усыновления ребенка.

Кроме того, отмечается, что размер маткапитала на первого ребенка после индексации вырос до 690 266,95 рублей. Доплата за рождение в семье второго ребенка после получения сертификата за первенца будет увеличена до 221 895,14 рубля.