Около театра кукол в Рязани начались работы по благоустройству

Работы завершатся осенью 2025 года.

Около театра кукол в Рязани начались работы по благоустройству. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что территорию обнесли забором. Рабочие уже сняли верхний слой земли, камень у входа, убрали декоративные скульптуры.

Напомним, что у театра высадят сосны и липы, березы, сирень, калину и боярышник. В саду появится сцена — амфитеатр под открытым небом, игровые зоны для детей, а также арт-объект «Дерево сказок» по мотивам «Маленького принца» скульптора Александра Ивченко. Обновят парапет перед театром, ступени. У театра появится система видеонаблюдения, фонари, светильники, ландшафтная подсветка.

Работы завершатся осенью 2025 года.