Названы самые высокооплачиваемые профессии января

Список возглавили дальнобойщики, водители трала и тонара, а также гипсокартонщики.

Названы самые высокооплачиваемые профессии января. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование платформы «Авито Работа».

Список возглавили дальнобойщики. Кандидатам предлагали в среднем 200 019 руб. в месяц — на 21% больше, чем годом ранее.

На втором месте оказались водители трала и тонара, с зарплатой в 170 и 147 тыс. руб.

Тройку замыкают гипсокартонщики. Им предлагают 154 818 руб., что в половину больше, чем год назад.