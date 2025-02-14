Мошенники начали рассылать организациям уведомления якобы от Инспекции труда
Аферисты заявляют об обнаружении признаков теневой занятости.
Мошенники начали рассылать организациям уведомления якобы от Инспекции труда. Об этом предупреждает Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».
Аферисты заявляют об обнаружении признаков теневой занятости, запрашивают документы и угрожают выездной проверкой.
Также злоумышленники присылают QR-код для оплатить «госпошлины». Средства уходят мошенникам, информация об организации будет использована для дальнейшего шантажа.