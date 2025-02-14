Мошенники начали рассылать организациям уведомления якобы от Инспекции труда

Аферисты заявляют об обнаружении признаков теневой занятости.

Мошенники начали рассылать организациям уведомления якобы от Инспекции труда. Об этом предупреждает Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

Аферисты заявляют об обнаружении признаков теневой занятости, запрашивают документы и угрожают выездной проверкой.

Также злоумышленники присылают QR-код для оплатить «госпошлины». Средства уходят мошенникам, информация об организации будет использована для дальнейшего шантажа.