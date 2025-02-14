Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 15-16 февраля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В арт-клубе «Площадка» выступит Nightwitch. Это российская tribute-группа, исполняющая песни финской группы Nightwish, мирового лидера стиля симфо-метал.

На сцене филармонии пройдет концерт шедевров эпохи романтизма, в котором примут участие Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова и молодые виртуозы — солисты Московской филармонии Леонид Железный (скрипка) и Василий Степанов (виолончель).

В МКЦ для рязанцев выступит Елена Ваенга. Артистка даст сразу два концерта.

В клубе Deep пройдет концерт рэп-группы «Каспийский груз». Коллектив отправился в юбилейный тур, посвященный 10-летию нашумевшего альбома «Сторона, А сторона Б».

В пабе «Две Будки в Ирландии» пройдет StandUp концерт Игоря Пименова при поддержке рязанских комиков.

В ДК «Приокский» пройдет яркое событие нашего города, объединяющее культуру разных народов, живущих на территории России — фестиваль искусств национальных культур «Окский меридиан».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».