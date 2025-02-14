Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
-3°
Сбт, 15
-5°
Вск, 16
-7°
ЦБ USD 90.31 -0.72 15/02
ЦБ EUR 94.89 -0.03 15/02
Нал. USD 94.50 / 94.15 14/02 18:20
Нал. EUR 99.70 / 99.90 14/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Студентки-отделочницы из «Зеленого сада» получили благодарность жильцо...
Олеся Арбекова и Софья Конкина учатся на 4 курсе Рязанс...
Вчера 12:04
2 773
Рязань, встречай: первый склад индивидуального хранения «1000 Кладовок...
Представьте, что ваши вещи — сезонная одежда, игрушки,...
10 февраля 11:56
7 989
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
4 февраля 12:12
18 216
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
19 349
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 15-16 февраля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В арт-клубе «Площадка» выступит Nightwitch. Это российская tribute-группа, исполняющая песни финской группы Nightwish, мирового лидера стиля симфо-метал.

На сцене филармонии пройдет концерт шедевров эпохи романтизма, в котором примут участие Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова и молодые виртуозы — солисты Московской филармонии Леонид Железный (скрипка) и Василий Степанов (виолончель).

В МКЦ для рязанцев выступит Елена Ваенга. Артистка даст сразу два концерта.

В клубе Deep пройдет концерт рэп-группы «Каспийский груз». Коллектив отправился в юбилейный тур, посвященный 10-летию нашумевшего альбома «Сторона, А сторона Б».

В пабе «Две Будки в Ирландии» пройдет StandUp концерт Игоря Пименова при поддержке рязанских комиков.

В ДК «Приокский» пройдет яркое событие нашего города, объединяющее культуру разных народов, живущих на территории России — фестиваль искусств национальных культур «Окский меридиан».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».