Книгохранилище в библиотеке имени Горького отремонтируют за 34,3 миллиона

В проекте контракта написано, что в книгохранилище проведут общестроительные работы, заменят покрытие на полах, покрасят стены, улучшат систему вентилирования, заменят двери и освещение. Предусмотрена покраска фасада и ремонт лестничных клеток. Кроме того, для библиотеки закупят новые мобильные архиваторы для хранения литературы.

Книгохранилище в библиотеке имени Горького на улице Ленина капитально отремонтируют за 34 миллиона 362 тысячи 974 рубля. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

В проекте контракта написано, что в книгохранилище проведут общестроительные работы, заменят покрытие на полах, покрасят стены, улучшат систему вентилирования, заменят двери и освещение. Предусмотрена покраска фасада и ремонт лестничных клеток. Кроме того, для библиотеки закупят новые мобильные архиваторы для хранения литературы.

Согласно документам, книгохранилище занимает шесть этажей части здания библиотеки, на цокольном этаже выделено под хранение семь помещений.

Работы выполнят до 30 ноября 2026 года.