Глава Центробанка ответила на вопрос о заморозке вкладов россиян

Эльвира Набиуллина пояснила, что у Центробанка по законодательству нет полномочий замораживать банковские вклады.

Глава Центробанка ответила на вопрос о заморозке вкладов россиян. Ее цитирует РБК.

Эльвира Набиуллина пояснила, что у Центробанка по законодательству нет полномочий замораживать банковские вклады.

«Кроме того, эти полномочия абсолютно не нужны, как я уже говорила — это бессмыслица», — сказала она.

Ранее в Центробанке назвали «абсурдом» идею о заморозке вкладов россиян.