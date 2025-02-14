Глава Центробанка ответила на вопрос о заморозке вкладов россиян
Эльвира Набиуллина пояснила, что у Центробанка по законодательству нет полномочий замораживать банковские вклады.
Глава Центробанка ответила на вопрос о заморозке вкладов россиян. Ее цитирует РБК.
Эльвира Набиуллина пояснила, что у Центробанка по законодательству нет полномочий замораживать банковские вклады.
«Кроме того, эти полномочия абсолютно не нужны, как я уже говорила — это бессмыслица», — сказала она.
Ранее в Центробанке назвали «абсурдом» идею о заморозке вкладов россиян.