FT: Путин и Трамп будут пытаться прекратить огонь к Пасхе или ко Дню Победы

После телефонного разговора между лидерами России и США американцы стали стали называть победу на условиях Украины «нереалистичной».

Владимир Путин и Дональд Трамп будут пытаться прекратить огонь к Пасхе (20 апреля) или ко Дню Победы (9 мая). Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, главная цель российского лидера заключается в создании новой архитектуры безопасности, которая даст России сферу влияния в Европе — примерно так же, как Ялтинская конференция привела к этому в конце Второй мировой войны. Уточняется, что США могут позволить это сделать.

После телефонного разговора между лидерами России и США американцы стали стали называть победу на условиях Украины «нереалистичной». Этот звонок ознаменовал смену политического курса после правления Джо Байдена.

По мнению высокопоставленных украинских и западных чиновников, Трамп и Путин попытаются добиться прекращения огня к Пасхе, которую будут праздновать 20 апреля, или 9 мая, когда Россия будет праздновать победу над нацистской Германией.

Напомним, ранее Зеленский высказался о том, что Трамп сначала созвонился с Путиным, а не с ним.