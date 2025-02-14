Эксперт спрогнозировал дальнейшее укрепление курса рубля
Он предположил, что стоимость доллара может снизиться до отметки в 87,5 рубля.
Эксперт спрогнозировал дальнейшее укрепление курса рубля. Об этом пишет «Life» со ссылкой на аналитика компании BitRiver Владислава Антонова.
Он предположил, что стоимость доллара может снизиться до отметки в 87,5 рубля. Это стало возможным после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.
Антонов добавил, что в настоящее время доллар торгуется на бирже «около трендовой линии от минимумов сентября 2022 года», а курс американской валюты сейчас находится в районе 91,75 рубля.