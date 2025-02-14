40% рязанцев сталкивались с буллингом в школе

О случаях травли по отношению к собственному ребенку сообщили 27% родителей.

40% рязанцев сталкивались с буллингом в школе. Об этом сообщает сервис SuperJob.

В Госдуме разрабатывают законопроект, который закрепит понятие травли и обяжет школы сообщать о подобных случаях в комиссию по делам несовершеннолетних и полицию.

78% жителей региона выступили за эту инициативу. Среди них большинство — это жертвы школьного буллинга и родители, чьих детей мучают одноклассники.

Также по данным исследования, 40% горожан сталкивались с травлей от одноклассников в школьные годы. Женщины сообщали об этом чаще мужчин. О случаях буллинга по отношению к собственному ребенку сообщили 27% родителей.