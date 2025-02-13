Житель Саратова ограбил два дома в Рязани

Возбуждены уголовные дела. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

В Рязани задержали 25-летнего жителя Саратова за кражи со взломом. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

В полицию обратились двое рязанцев и рассказали, что их ограбили. Полицейские установили, что к преступлениям причастен 25-летний житель Саратова. Ранее его осудили за квартирные кражи и грабеж. Два года назад мужчина вернулся из тюрьмы. В 2024 году полицейские установили, что он подозревается в краже из дома в Краснодаре. Рецидивиста объявили в федеральный розыск.

По предварительной информации ведомства, в последний день 2024 года житель Саратова приехал в Рязань и арендовал квартиру. В новогоднюю ночь он выехал на окраину города и выбрал дом, хозяева которого уехали в гости. Взломав окно, злоумышленник забрал все украшения, спиртное и деньги, включая, детскую копилку.

На другой окраине Рязани рецидивист нашел еще один пустой дом. Там он в мебели нашел ключи от сейфа и похитил деньги, зарегистрированное травматическое оружие и ювелирные изделия на сумму более 500 тысяч рублей. Затем мужчина уехал в Пензу, чтобы продолжить противоправную деятельность.

Полицейские выясняют причастность задержанного к аналогичным преступлениям, совершенным в центральной части России.

Возбуждены уголовные дела. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Отмечается, что его арестовали.