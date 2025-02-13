Зеленский прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа
Украинского лидера задело то, что президент США первоначально связался не с ним.
Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет «Газета.ру».
Украинского лидера задело то, что президент США первоначально связался не с ним.
«Я не воспринимаю этот звонок, что это был приоритет, что он сначала поговорил с Россией. Хотя действительно это не очень приятно в любом случае», — сказал Зеленский.
Он также отказался принимать любые двусторонние мирные переговоры, которые пройдут без участия Киева и Европы.