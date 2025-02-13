За ночь над российскими регионами сбили 83 беспилотника

Есть пострадавшая.

За ночь над российскими регионами сбили 83 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны.

За ночь 13 февраля средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата: 37 — над Брянской; по 12 — над Курской и Липецкой областями, 9 БПЛА — над Тверской, по 3 БпЛА — над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями и 1 БпЛА — над Ростовской областью.

По данным губернатора Липецкой области, в результате атаки БПЛА на территории станции аэрации пострадала сотрудница предприятия, ее госпитализировали с осколочными ранениями. Работа станции аэрации не нарушена.