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За ночь над российскими регионами сбили 83 беспилотника
Есть пострадавшая.

За ночь над российскими регионами сбили 83 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны.

За ночь 13 февраля средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата: 37 — над Брянской; по 12 — над Курской и Липецкой областями, 9 БПЛА — над Тверской, по 3 БпЛА — над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями и 1 БпЛА — над Ростовской областью.

По данным губернатора Липецкой области, в результате атаки БПЛА на территории станции аэрации пострадала сотрудница предприятия, ее госпитализировали с осколочными ранениями. Работа станции аэрации не нарушена.