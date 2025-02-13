ВТБ реализовал первую сделку с компанией-производителем в Тамбовской области по расчетному фьючерсу на пшеницу

ВТБ закрыл сделку с ГК «Октябрьское» по продаже расчетного фьючерса на индекс российской пшеницы. Контракт позволяет зафиксировать стоимость продажи зерна на следующие три месяца и нивелировать влияние изменения цены зерна на выручку компании. Клиент планирует хеджировать до 50 тысяч тонн пшеницы в квартал.

В текущей рыночной ситуации хеджирование ценовых рисков становится все более востребованным среди клиентов банка. Такие инструменты, как расчетный фьючерс на индекс российской пшеницы, позволяют компаниям повысить рентабельность бизнеса за счет фиксации выгодной цены на продукцию. Клиенты ВТБ получили доступ к данному инструменту с запуска биржевых торгов в 2022 г., и уже активно используют в своей хозяйственной деятельности в совокупности с экспертизой банка.

«Благодаря предоставленной банком ВТБ инфраструктуре мы с комфортом и полной уверенностью вошли в данную сделку. Мы планируем хеджировать через банк до 50 тысяч тонн пшеницы в квартал. Учитывая риск снижения стоимости пшеницы в дальнейшем, сделка по продаже расчетного фьючерса стала для нас оптимальным решением по сохранению выручки компании на прогнозных уровнях», — отметил бенефициар ГК «Октябрьское» Максим Жалнин.

«Выход на рынок новых участников на рынок производных, говорит о росте интереса к операциям хеджирования и востребованности инструментов управления рисками. Это также подтверждает качество и прозрачность биржевого индекса пшеницы, рассчитываемого на основе цен формирующихся в ходе торгов зерновыми на НТБ. Мы продолжим дальнейшее развитие товарных бенчмарков на российскую продукцию АПК бенчмарков совместно с участниками рынка», — комментирует директор по развитию бизнеса товарного рынка НТБ Евгений Бурцев.

О расчетном фьючерсном контракте на индекс российской пшеницы

Расчетный фьючерс на пшеницу — единственный в России и мире биржевой инструмент на российскую пшеницу. Старт торгов состоялся 31 августа 2022 года. Индекс отражает оценку и динамику изменения спроса и предложения на российскую пшеницу на четыре месяца вперед, то есть в течение почти всего активного сезона на рынке российской пшеницы. Ежедневную ликвидность индекса обеспечивает маркетмейкер, одновременно для торгов доступны 12 контрактов разной срочности.

О ГК «Октябрьское»

Группа компаний «Октябрьское» — крупный холдинг в Тамбовской области, основанный в 1974 г. Растениеводческая компания выращивает зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза) и технические (подсолнечник, соя) культуры в Тамбовской области. Является официальным дилером минеральными удобрениями, средствами защиты растений (СЗР), семенами, снабжает ими сельхозпредприятия в Тамбовской, Липецкой и Орловской областях. В наличии собственный элеваторный комплекс, оказывающий услуги по перевалке и подработке.

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