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ВТБ нарастил портфель розничных сбережений в январе на 47 млрд рублей

Портфель розничных пассивов физлиц ВТБ в январе увеличился на 47 млрд рублей, прибавив 0,5%. В то же время рынок, по прогнозам банка, в январе показал традиционное сезонное снижение, порядка 150 млрд рублей.

В январе клиенты ВТБ открыли порядка 900 тысяч вкладов и 530 тысяч накопительных счетов.

«ВТБ второй год подряд показывает рост пассивов физлиц даже в начале года. В январе спрос на вклады в банке продолжился после рекордного роста в декабре, тогда рост портфеля составил почти 900 млрд рублей. Мы продолжаем держать ставки по депозитам на значениях выше «ключевой» и предлагаем клиентам новые опции — например, возможность открыть два накопительных счета вместо одного. В этом году ВТБ останется маркетмейкером всего рынка, который в целом в январе остался «тихим». Но глобально время вкладчика сохраняется — рынок ждет сохранения ключевой ставки. Ожидаем, что в условиях ее значения в 21% рынок розничных пассивов покажет в этом году рост на тот же 21%", — прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

ВТБ прогнозирует, что по итогам первого полугодия рынок сбережений в России преодолеет отметку в 60 трлн рублей, а по итогам всего года превысит 68 трлн. По оценке аналитиков банка, россияне смогут заработать рекордные 9 трлн рублей процентного дохода. Портфель розничных пассивов ВТБ сейчас превысил 10 трлн рублей, а к концу года вырастет почти на треть, до 13,3 трлн рублей.

Большую часть в структуре сбережений россиян занимают вклады. Вкладчики стремятся как можно больше средств аккумулировать на депозитах, текущие ставки по которым обеспечивают высокую доходность.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама