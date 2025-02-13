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Владимир Якушев представил предложения для включения в новую Стратегию развития образования
Участники комиссии по образованию и науке «Единой России» обсудили содержание разрабатываемой в РФ Стратегии развития образования.

В среду, 12 февраля, в Москве, участники комиссии по образованию и науке «Единой России» обсудили содержание разрабатываемой в РФ Стратегии развития образования. Представители профильных министерств и научных организаций представили свою точку зрения на актуальные вызовы и предложили варианты их решения.

Секретарь Генсовета Владимир Якушев подчеркнул, что в процесс образования так или иначе вовлечены все граждане, поэтому важно провести анализ и широкое обсуждение документа. Это позволит приблизиться к балансу возможностей государства, экспертных прогнозов и мнения граждан.

Он обозначил ряд ключевых направлений, которые, по его мнению, должны найти отражение в Стратегии. В их числе — развитие инфраструктуры в сфере науки и образования, стандарты обучения и урегулирование уровня нагрузки как на учеников, так и на педагогов.

— Образовательные стандарты, и особенно уровень учебной нагрузки волнуют учеников и родителей. Люди жалуются на растущее число обязательных предметов, большие объемы домашних заданий, с которыми школьники не способны справиться без помощи взрослых. В Стратегии должны быть решения, которые, с одной стороны — будут отвечать на запрос о снижении нагрузки на школьников. А с другой — обеспечивать современный уровень знаний и компетенций учащихся и выпускников, — цитирует Владимира Якушева сайт ER.RU.

Широкое обсуждение Стратегии ведется на разных площадках. Так, одним из ключевых факторов успешного образовательного процесса эксперты называют и создание благоприятных условий для работы учителей.

— Стратегия должна быть направлена на то, чтобы создать условия для эффективной работы педагога. Нельзя потерять творческую составляющую профессии педагога, новаторство всегда приветствовалось в образовании. Отношения к профессии должно измениться. У педагога должен быть бесспорный авторитет в аудитории и в обществе. У педагога должен быть особый статус, он должен быть спокоен и сконцентрирован на работе, — считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, профессор РАН, д.х.н. Александр Мажуга.