В Воронеже 20-летняя девушка подожгла два кафе по указанию мошенников и погибла

В Воронеже 20-летняя девушка подожгла два кафе по указанию мошенников и погибла. Об этом сообщают «Плохие новости».

Все произошло еще 29 января. Утром 20-летняя София вошла в заведение Buntaro на Плехановской улице, достала бутылку с горючей жидкостью, обрызгала мебель и подожгла все вокруг. В тот момент в кафе находились еще одна гостья и сотрудница. Трем девушкам потребовалась госпитализация — они получили ожоги. Больше других пострадала сама поджигательница, получившая ожог 90% кожи.

Следователи обнаружили в телефоне девушки переписку с неустановленными лицами, которые и давали ей инструкции по поджогу. Выяснилось, что за день до инцидента в Buntaro София подожгла заведение той же сети в парке «Алые Паруса».

Белявцева провела 14 дней в реанимации. Медики боролись за ее жизнь, но она скончалась.